La First Lady alla cerimonia in cappotto e cappello, realizzati da due brand americani

Un lungo cappotto blu navy con abbottonatura doppiopetto, guanti e cappello a falda larga e nastro avorio che le copre lo sguardo. Melania Trump ha scelto un look sobrio e rigoroso per partecipare alla cerimonia di insediamento del marito, il presidente eletto Donald Trump, a Capitol Hill. Una scelta completamente diversa rispetto al celeste sfoggiato nel 2017, realizzato dallo stilista americano Ralph Lauren, che richiamava quello di Jackie Kennedy.

Stavolta per la cerimonia, preceduta dalla funzione religiosa nella chiesa di St John, e dal tradizionale tè con il presidente uscente, la scelta della First Lady è ricaduta su due creativi Made in Usa: il soprabito è stato confezionato dallo stilista americano Adam Lippes, mentre il cappello porta la firma del newyorkese Eric Javits. Capelli raccolti, Melania non ha rinunciato ai suoi amati tacchi a spillo, una décolleté blu scura abbinata al colore del cappotto.

Elegantissima la figlia di Donald Trump, Ivanka, che ha invece optato per un outfit verde petrolio composto da una giacca con la vita segnata da una piccola cintura, gonna e cappellino abbinati. A completare il look guanti scuri e una borsetta Lady Dior.