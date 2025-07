Ad Addis Abeba Giorgia Meloni continua a lavorare per il Piano Mattei per l'Africa senza dimenticare però i dazi che entreranno in vigore da venerdì. "Bisognerà studiare i dettagli dell'accordo, c'è ancora da battersi per aiutare quei settori che dovrebbero essere particolarmente coinvolti", ha detto la presidente del Consiglio prima del vertice Onu sui Sistemi alimentari a Addis Abeba.