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Meta cambia gli occhiali intelligenti: "Segnaleranno quando riprendono"

Alcuni hanno imparato a disattivare il led che avvisa le persone dello scatto e l'azienda ha preso contromisure

Mark Zuckenberg con gli occhiali Meta - Ipa/Fotogramma
Mark Zuckenberg con gli occhiali Meta - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo aggiornamento contro i 'pervertiti'. Meta ha annunciato importanti novità riguardo i suoi occhiali intelligenti Ray-Ban, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi mesi. Gli occhiali sono in grado di scattare foto e registrare video, abilità che qualcuno sta utilizzando in maniera impropria e, a dir poco, inopportuna, filmando e scattando foto alle persone senza che le stesse se ne rendano conto.

Meta ha così annunciato un aggiornamento software chiamato 'Slipstream', come annunciato su Threads da Alex Himel, vicepresidente di Meta per i dispositivi indossabili, che renderà impossibile per chi indossa occhiali intelligenti filmare o scattare foto senza con il led coperto.

Gli occhiali possiedo infatti un led progettato proprio per segnalare agli altri che li stai filmando, ma alcuni hanno presto scoperto come disattivarlo. Meta ha quindi rapidamente implementato una soluzione che permette al sistema di rilevarlo, evitandone così la disattivazione: "La telecamera non si avvia a registrare se il LED è ostruito, ma alcune persone cercano di aggirare questo problema avviando una registrazione e poi coprendo il LED", ha spieato Himel nel suo post.

"Una soluzione a questo problema sta iniziando a essere implementata: ora la telecamera smetterà di funzionare se la luce viene coperta durante una registrazione. Continueremo a rilasciare aggiornamenti come questo per garantire che il led di acquisizione possa avvisare in modo affidabile i passanti quando vengono scattate foto o registrati video per la galleria di qualcuno", ha concluso Himel.

Meta, contestualmente, ha avviato anche una campagna di marketing volta a 'educare' le persone all'uso degli occhiali intelligenti. Sono apparsi infatti cartelloni pubblicitari con lo slogan: "Progettati per tutti, non solo per chi li indossa", con un testo che recita "la fotocamera ti permette di catturare il momento. La luce fa sapere a tutti intorno a te quando lo fai".

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