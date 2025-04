Il 'Time' ha pubblicato i nomi delle 100 personalità più influenti del 2025 e in lista c'è un'unica italiana, Miuccia Prada. Come ogni anno i personaggi scelti sono divisi per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri e innovatori.

I membri della lista provengono da 32 Paesi. Il più giovane è il ventiduenne Léon Marchand, nuotatore francese che ha brillato alle Olimpiadi di Parigi, il più anziano è Muhammad Yunus, premio Nobel 84enne che la scorsa estate ha prestato giuramento per guidare il governo provvisorio del Bangladesh. Nella lista figurano attori come Diego Luna, Scarlett Johansson e Demi Moore, che pur non avendo vinto l'Oscar è stata una delle protagoniste della sagione dei premi cinematografici con la sua performance in 'The Substance'; leader politici come Donald Trump, Maria Corina Machado e Keir Starmer; atleti come Breanna Stewart e Napheesa Collier, Simone Biles e Serena Williams; imprenditori come Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Miuccia Prada compare nella lista tra i 'titani'. Stilista e imprenditrice, nipote di Mario Prada, ha guidato e trasformato 'Prada' insieme al marito Patrizio Bertelli nel corso degli anni. "Oltre al suo grande amore per le persone, l'arte e la vita, è una leader autentica e carismatica, dotata di una straordinaria chiarezza decisionale e imprenditoriale", crive il regista Baz Luhrmann sul 'Time'. "La moda che Miuccia disegna, in quanto forza creativa di Prada e Miu Miu, è assolutamente fedele a se stessa. Non segue le tendenze, le crea. Puoi acquistare un capo Prada un anno - dice ancora il regista di 'Moulin Rouge' e 'Il grande Gatsby' - e sapere che sarà ancora di moda cinque anni dopo, perché ha costruito un marchio che ha un suo posto nella cultura. Prada è incentrata sulla qualità e la ricchezza della vita, e questo vale anche per Miuccia".