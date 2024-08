Mohammed Deif, il 'fantasma' di Gaza che si opponeva alla tregua con Israele - Ascolta

Mohammed Deif, il 'fantasma' di Gaza che per anni era riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminarlo da parte di Israele, è stato ucciso. Lo hanno confermato le forze israeliane spiegando che quello che per anni è stato considerato tra i nemici più acerrimi dello Stato ebraico, è stato colpito in un raid sul sud della Striscia lo scorso 13 luglio insieme al capo della Brigata Khan Yunis di Hamas, Rafa'a Salameh. L'annuncio della morte di Deif arriva a 300 giorni esatti dal massacro del 7 ottobre e dalla presa degli ostaggi dopo l'uccisione in un raid a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh.