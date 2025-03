Il decesso in New Mexico, 159 casi nel West Texas: la scorsa settimana era morto un bambino. L'appello di Burioni: "Vaccinatevi"

Un secondo decesso per morbillo in Usa. Un adulto non vaccinato è risultato positivo alla malattia dopo la sua morte, ha affermato il dipartimento della Salute del Nuovo Messico. Il morbillo si sta diffondendo rapidamente nel West Texas, con 159 casi fino a martedì. La maggior parte dei contagi è stata registrata nella contea di Gaines. Nella vicina contea di Lea, nel New Mexico, sono stati identificati 10 casi. Questo secondo decesso segue quello di un bambino in età scolare sempre in Texas la scorsa settimana, la prima morte legata al morbillo negli Usa da 10 anni.

Domenica, sulla scia di questo grande focolaio e del primo decesso, il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr. ha scritto in un editoriale che "i vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all'immunità della comunità". Ma Kennedy - riporta 'Cbs - noto per le sue posizioni anti-vaccini, si è fermato prima di raccomandare ai genitori di vaccinare i propri figli, "la decisione di vaccinare è una decisione personale", ha ribadito.

L'appello di Burioni

"Se avete dei figli, vaccinateli contro il morbillo. Se siete figli di genitori che non vi hanno vaccinato, vaccinatevi subito". Così su X il virologo Roberto Burioni postando la notizia della seconda vittima in Usa per morbillo.