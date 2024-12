Mosca o Kiev, chi ha abbattuto il volo Baku - Grozny? - Ascolta

La Slovacchia ha confermato di essere pronta a ospitare i negoziati di pace sull'Ucraina, dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva definito "accettabile" la scelta di Bratislava quale "piattaforma" per il dialogo. In merito invece al volo da Baku a Grozny che si è schiantato la mattina del 25 dicembre vicino alla città di Aktau, nel Kazakistan occidentale La presidenza ucraina ha affermato che la Russia dovrebbe essere ritenuta responsabile per l'incidente aereo. Azerbaijan Airlines ha annunciato poi la sospensione dei voli verso 7 città russe. Mosca respinge le accuse di Kiev e afferma che droni ucraini stavano attaccando la città di Grozny, mentre l'aereo stava tentando di atterrare.