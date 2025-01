Elon Musk ha fatto il saluto nazista a Washington? Il caso monta su X, complice un gesto compiuto dal magnate durante un intervento ad un evento nella giornata del giuramento di Donald Trump, da oggi 47esimo presidente degli Stati Uniti. L'elezione di Trump, ha detto Musk, rappresenta "un bivio sulla strada della civiltà umana. Sapete, ci sono elezioni che vanno e vengono. Alcune elezioni sono importanti, altre no. Ma questa, questa era davvero importante. E voglio solo dirvi grazie per averla resa possibile. Grazie".

"Il mio cuore va a voi. È grazie a voi che il futuro della civiltà è assicurato. Grazie a voi. Avremo città sicure, finalmente, città sicure, confini sicuri, spese sensate, cose basilari", ha aggiunto Musk, battendo la mano destra sul cuore e poi estendendo il braccio. Le foto e i video sono rimbalzati su X, il social di proprietà di Musk, e la discussione è esplosa.

That gesture, which some mistook for a Nazi salute, is simply Elon, who has autism, expressing his feelings by saying, "I want to give my heart to you," and that is exactly what he communicated into the microphone. ELON DISLIKES EXTREMISTS!