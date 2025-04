Non regge il cessate il fuoco annunciato dalla giunta militare al potere in Myanmar. Scontri, infatti, tra forze lealiste e gruppi ribelli sono continuati anche oggi in una delle aree devastate dal sisma di magnitudo 7.7 che venerdì scorso ha messo in ginocchio il Paese asiatico. Secondo testimonianze raccolte tra gli abitanti del posto, la giunta militare ha condotto nella notte diverse operazioni nella regione di Sagaing.

Ieri le autorità di Naypydaw avevano annunciato una tregua di tre settimane, fino al 22 aprile, per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, in Myanmar si contano 3.003 morti e oltre 4.500 feriti a causa del sisma.