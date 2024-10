Nato, domani alla Luiss conferenza Arab Geopolitics 2024, focus su partenariati nel Sud

Nella giornata di domani, la Luiss Guido Carli ospiterà 'Arab Geopolitics 2024', la conferenza evento organizzata dalla Nato Defense College Foundation in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division, il Nato Defense College, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fondazione Compagnia di San Paolo e l'International Council on Environmental Economics and Development, per discutere dei potenziali partenariati nella regione Sud. La Conferenza di Alto Livello "riunirà 17 esperti internazionali per affrontare queste questioni cruciali - si legge nel comunicato stampa dell'evento, che - sarà aperto da Alessandro Minuto-Rizzo (Presidente, Nato Defense College Foundation), Florence Gaub (Direttrice, Divisione Ricerca, Nato Defense College) e Nicolò Russo Perez (Responsabile, Affari Internazionali, Compagnia di San Paolo). "Il discorso d’apertura verrà affidato a Giovanni Romani (Capo della Sezione Medio Oriente e Nord Africa, Divisione Affari politici e Politica di sicurezza, Nato Hq)", si legge.

"Dalle Rivoluzioni Arabe del 2011 in poi, la Regione Sud ha attraversato un periodo di instabilità prolungata, influenzando in modo significativo sia gli attori regionali che internazionali. Le turbolenze politiche e le sfide economiche che caratterizzano il mondo arabo evidenziano l'urgenza di una sicurezza cooperativa, con la Nato che svolga un ruolo chiave in questa direzione. Data l’importanza strategica della Regione e le ultime conclusioni del vertice Nato (9 - 11 luglio 2024), i Partenariati dell’Alleanza, attraverso l’Istanbul Cooperation Initiative (Ici) e il Mediterranean Dialogue (Md), risultano cruciali. Questi partenariati promuovono il dialogo politico e la cooperazione pratica, concentrandosi su aree come la sicurezza marittima, la protezione delle infrastrutture e la sicurezza climatica", recita il comunicato. "Sebbene la Russia rimanga la principale minaccia alla sicurezza euro-atlantica, la competizione sistemica con la Cina e le varie minacce ibride provenienti dal Sud richiedono risposte collettive. Riconoscendo l’importanza strategica dell’Area Meridionale, la Nato mira a cambiare la narrativa dalla frammentazione alla cooperazione, perfezionando le proprie strategie di comunicazione, contrastando la disinformazione e chiarendo i suoi obiettivi di sicurezza", continua.

Il programma sarà composto da due panel: "il primo, moderato da Matthew Robinson (Direttore, Euro-Gulf Information Center), esaminerà come rimodellare la narrazione intorno alla Regione Sud, passando da una prospettiva frammentata a un approccio più unitario e cooperativo. I relatori sono Christian Koch (Direttore, Research Division, Gulf Research Center), Ahmad Masa’deh (Ex Segretario Generale, Unione per il Mediterraneo), Luigi Narbone (Direttore, Piattaforma Mediterranea, Università Luiss) e Len Ishmael (Senior Fellow, Policy Center for the New South). Il secondo panel, presieduto da Silvia Colombo (Ricercatrice Senior, NATO Defense College), si concentrerà sulla creazione di un quadro strategico cooperativo in evoluzione tra la Nato e i suoi partner del Sud. Il panel include Mahmoud Karem (Professore, British University; ex Ambasciatore presso la Nato e l'UE), Ebtesam Al-Ketbi (Presidente, Emirates Policy Center) e Manal Al Hasawi (Partner Fondatrice, Think Tank Strategy & Development Consulting)". "Gli interventi speciali vedranno la partecipazione di Benedetto Della Vedova (Deputato, Commissione Affari Esteri) e Aaron Leshno-Yar (ex Ambasciatore presso l’Ue e la Nato, Università Ben Gurion). Stefano Pontecorvo (Presidente, Leonardo Company) e Abdulaziz Aluwaisheg (Assistente del Segretario per gli Affari Politici, Consiglio di Cooperazione del Golfo) terranno i loro interventi conclusivi, segnando la chiusura della Conferenza di Alto Livello", conclude.