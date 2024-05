Negoziati Israele-Hamas in un vicolo cieco - Ascolta

Sono "quasi a un vicolo cieco" i negoziati tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza ed il rilascio degli ostaggi come dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar mentre le forze di difesa israeliane fanno sapere che l'esercito sta proseguendo le sue offensive nella Striscia: sia a Jabalya, sia a Rafah nel sud e sia nella zona centrale dell'enclave palestinese. In particolare, a Jabalya i soldati hanno localizzato un deposito di razzi e di postazioni di lancio in una moschea. Anche a Rafah, proseguono le operazioni. L'Idf comunica che sono stati uccisi numerosi terroristi, localizzati altri razzi e equipaggiamento militare. Sullo sfondo la richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan di chiedere mandati di arresto per i leader israeliani e di Hamas accusati di crimini di guerra.