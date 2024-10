Nel giorno di Zelensky a Roma, da Tivoli con Renovua partono i progetti per la ricostruzione del paese

Nel giorno in cui il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atteso a Roma. Renovua -società fondata dall’imprenditore italiano Stefano Nicolussi Rossi con il preciso intento di aiutare e sostenere il popolo ucraino già da ora e non aspettando che finisca la guerra- ha presentato a Tivoli, nel Santuario di Ercole Vincitore, i suoi progetti dedicati al sostegno e alla ricostruzione dell’Ucraina. Tra questi ci sono la costruzione di un centro di riabilitazione per veterani, la ricostruzione delle centrali idroelettriche nei Carpazi e il finanziamento e la costruzione di case per i rifugiati interni. È, inoltre, in cantiere l’apertura di una banca per il supporto alle famiglie nell’acquisto di immobili e alloggi.