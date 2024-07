Un aereo si è schianato a Kathmandu, in Nepal, nella fase di decollo nella mattina di oggi, 24 luglio 2024. Nello schianto, almeno 22 morti. I video diffusi sui social documentano il disastro che ha coinvolto l'aereo della compagnia nepalese Saurya Airlines.

Un pilota, secondo le news diffuse dalle autorità locali, è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale: è l'unico superstite. A bordo dell'aereo, un CRJ200, c'erano solo tecnici della compagnia e non passeggeri.

India must help #Nepal from the aviation front. Too many avoidable crashes and accidents in Nepal in recent times. Terrible incident.#NepalCrash #SauryaAirlines #Kathmandu pic.twitter.com/YEtyNeN5Kl