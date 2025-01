Almeno dieci persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite dopo che un'auto si è lanciata sulla folla a New Orleans, in una zona affollata di turisti nella notte di Capodanno. Lo rende noto la polizia locale con un comunicato su 'X'. Gli agenti, prosegue la nota, stanno ''indagando su un veicolo che si è lanciato ad alta velocità contro una grande folla all'angolo tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal personale di emergenza e 10 morti". L'attacco è avvenuto intorno alle 3.15 ora locale. In precedenza, la polizia di New Orleans ha parlato all'emittente Abc News di "atto intenzionale".

La Cbs parla di ''numerose vittime'' e spiega che, dopo essersi lanciato ad alta velocità contro la folla, l'autista è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare. I fatti sono avvenuti in centro, all'incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street intorno alle 3:15 del mattino, precisa Wgno.

La strage viene compiuta a poche ore da un evento sportivo di primissimo piano in programma a New Orleans. Nella serata di mercoledì, infatti, si gioca lo Sugar Bowl, sfida di football Ncaa tra Georgia e Notre Dame. La squadra vincente avanza alle semifinali dei playoff del college football.