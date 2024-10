Kim Yo Jong: "Personalmente mi auguro che una cosa simile non accada di nuovo"

La potentissima sorella di Kim Jong-un minaccia un "disastro orribile" se Seul manderà altri droni verso la Corea del Nord. "Nel momento in cui un drone della Repubblica di Corea sarà avvistato di nuovo nel cielo della nostra capitale - ha avvertito Kim Yo Jong - questo causerà certamente un disastro orribile. Personalmente mi auguro che una cosa simile non accada di nuovo". Ieri, Pyongyang accusato Seul di aver mandato tre volte in una settimana aerei senza pilota sulla capitale nordcoreana, lanciando volantini contro il regime.