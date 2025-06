Il presidente americano Donald Trump ha avuto il colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in precedenza annunciato da Axios e confermato da un funzionario della Casa Bianca all'Afp. Al centro del colloquio durato circa 40 minuti la questione iraniana, dopo che Trump aveva chiesto a Netanyahu di non bombardare i siti nucleari in Iran.

Il colloquio è avvenuto mentre si aspetta la controproposta iraniana all'accordo presentato dagli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Il presidente Trump ha informato Netanyahu che Washington ha trasmesso un'"offerta ragionevole" a Teheran nell'ambito delle discussioni sul programma nucleare iraniano, secondo una breve dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu.

"Il Primo Ministro (...) ha parlato con il signor Trump questa sera", si legge nella dichiarazione. Il presidente degli Stati Uniti lo ha informato "che gli Stati Uniti hanno trasmesso un'offerta ragionevole all'Iran e che ci aspettiamo di ricevere una risposta nei prossimi giorni".

Giovedì nuovo round di colloqui

Trump ha intanto annunciato che l'Iran e gli Stati Uniti terranno nuovi colloqui sul nucleare giovedì, aggiungendo che i negoziatori di Teheran sono stati "duri" e che un accordo "non è ancora stato raggiunto".

"Abbiamo un incontro con l'Iran giovedì, quindi aspetteremo fino a giovedì", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se Teheran avesse già presentato la controproposta promessa per un accordo.