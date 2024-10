Nuova strage di civili nel nord di Gaza - Ascolta

Nuova strage di civili palestinesi a Gaza. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Wafa, 77 persone - tra cui donne e bambini - sono state uccise e decine di altre ferite in un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Il condominio ospitava circa 150 sfollati. Decine di altre persone risultano ancora disperse in seguito al bombardamento. Nel frattempo, un drone lanciato dallo Yemen è esploso questa mattina in un'area aperta presso la città meridionale israeliana di Ashkelon.