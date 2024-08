Offensiva in Cisgiordania, tregua umanitaria a Gaza - Ascolta

Israele ha approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale come riferiscono i media ma l'ufficio del primo ministro nega di aver autorizzato una tregua pur confermando di aver approvato la designazione di alcune aree nella Striscia. Nel frattempo emergono ulteriori dettagli sulla prigionia dell'ostaggio salvato due giorni fa dalle forze speciali in un tunnel a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. E' emerso che Qaid Farhan al Qadi, è stato tenuto prigioniero per circa 40 giorni in un ospedale di Khan Younis, nel sud di Gaza, insieme a Aryeh Zalmanovich, 86 anni, rapito nel kibbutz di Nir Oz e morto accanto a lui per non aver ricevuto cibo né medicine. Tornando ai combattimenti la vasta offensiva lanciata da Israele in Cisgiordania va avanti.