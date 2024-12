Oltre mille soldati di Kim uccisi o feriti al fronte, è strage - Ascolta

Le intelligence di Usa, Ucraina e Corea del Sud stimano siano circa 11.000-12.000 i soldati inviati dalla Corea del Nord in Russia, alcuni dei quali coinvolti in combattimenti nel Kursk e la Corea del Sud ritiene che circa 1.100 soldati nordcoreani siano rimasti uccisi o feriti negli scontri contro le truppe ucraine nel Kursk. Immagini satellitari recenti mostrano che la Corea del Nord sta consegnando altre munizioni alla Russia e spingendo sulla fabbricazione di armamenti, evidenzia il Wall Street Journal sottolineando come gli 'aiuti' dalla Corea del Nord consentano alla Russia di esercitare il suo vantaggio contro le truppe ucraine esauste.