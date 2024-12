E' stato incriminato con l'accusa di omicidio di secondo grado il 26enne Luigi Mangione, arrestato ieri in Pennsylvania perché sospettato di essere il killer che la settimana scorsa ha ucciso a New York il ceo del ramo esecutivo di UnitedHealthcare Brian Thompson. Secondo quanto si legge nei documenti del tribunale penale di New York, a Mangione vengono imputati cinque capi d'accusa, tra cui per possesso di armi da fuoco e falsificazione di documenti.

Mangione è stato arrestato ieri - dopo una caccia all'uomo iniziata mercoledì scorso, dopo l'omicidio del 50enne di fronte a un albergo di Manhattan dove doveva partecipare ad una riunione del gruppo - dopo che un dipendente di un McDonald's di Altoona, in Pennsylvania, lo ha riconosciuto e ha chiamato il 911. Secondo la polizia, il giovane "ha iniziato a tremare" quando la polizia gli ha chiesto se fosse stato a New York di recente.