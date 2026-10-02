Il presidente degli Stati Uniti si appella ai senatori: "Pratica insensata, lasciamo le cose come stanno e non cambiamole mai più. Questa è una questione su cui repubblicani, democratici e indipendenti possono unirsi"

"I Repubblicani al Senato devono darsi una mossa su quella che io chiamo la 'Legge per porre fine al cambio dell'ora', ufficialmente nota come 'Legge per la protezione della luce solare'". Continua la crociata di Donald Trump contro l'ora solare e stavolta il presidente degli Stati Uniti si rivolge direttamente al Gop e ai dem, nella speranza di un voto bipartisan contro quella che bolla come "un'assurda procedura di cambio dell'ora che avviene due volte l'anno", che "costa al nostro Paese una fortuna, è dannosa per la criminalità, causa stress alle persone, ha ripercussioni sullo sport e praticamente su tutto il resto".

"La gente - scrive il tycoon in un lungo post su Truth Social - non vuole più andare in giro a cambiare l'ora e, inoltre, la stragrande maggioranza delle persone preferisce avere un'ora di luce in più la sera invece che la mattina. La Camera ha approvato questo disegno di legge con 308 voti favorevoli e 117 contrari, il 14 luglio 2026, con un ampio sostegno bipartisan. Sia i Democratici che i Repubblicani lo vogliono. Ora tocca al Senato degli Stati Uniti, dove rappresenterebbe un'altra grande vittoria bipartisan. Purtroppo - punta quindi il dito -, la proposta è bloccata dal senatore Tom Cotton dell'Arkansas per ragioni sconosciute".

"La gente è stufa di dover cambiare l'ora due volte all'anno. Persino molti agricoltori preferirebbero avere più tempo la sera per raccogliere i raccolti. È una pratica insensata, scomoda e, in alcuni casi, molto costosa. Per le città e gli stati con torri di guardia, e per le zone difficilmente raggiungibili, il costo ammonta a milioni di dollari. Recentemente è stato anche dimostrato che l'ansia che provoca è dannosa per la salute. Importanti studi in campo medico, criminale ed economico hanno dimostrato, in modo inequivocabile, che abolire il cambio dell'ora semestrale, regalandoci un'ora in più di luce naturale la sera, contribuirebbe a ridurre i tassi di rapina e omicidio, diminuire gli incidenti stradali (soprattutto quelli che coinvolgono i pedoni!), ridurre il rischio di problemi cardiaci, ictus e depressione stagionale, rendere più sicuro il tragitto casa-scuola per i bambini, aumentare il tempo da trascorrere in famiglia, sostenere le attività extrascolastiche, dare impulso ai settori dello sport, del fitness, del turismo, del commercio al dettaglio e della ristorazione (e molto altro!), e risparmiare sulle bollette energetiche, perché tutti godrebbero di un'ora in più di luce".

"In altre parole - la conclusione di Trump -, lasciamo le cose come stanno e non cambiamole mai più. Ma soprattutto, con un indice di gradimento del 100%, nessuno vuole cambiare l'ora due volte all'anno. Questa è una questione su cui repubblicani, democratici e indipendenti possono unirsi!".