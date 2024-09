Un orso si ribella al domatore e lo spettacolo al circo rischia di diventare un dramma. In Russia, uno show del circo Moretti è deragliato quando l'orso Donut, una femmina di quasi 250 chili, si è rivoltata contro il domatore Sergei Prichinich. L'orsa avrebbe dovuto eseguire un numero a bordo di un hoverboard davanti alla platea composta soprattutto da famiglie con bambini.

Donut, a bear exploited for this Russian circus, fought back & attacked a performer on video How many incidents have to happen before circuses leave ALL animals OUT of the big top? https://t.co/j14fsobXsa pic.twitter.com/tjnwvSMjhQ