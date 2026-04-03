Silurata da Donald Trump dalla guida del dipartimento di Giustizia, Pam Bondi rischia di dover deporre lo stesso sotto giuramento al Congresso su come ha gestito da attorney general la vicenda degli Epstein files. Tutti i membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera, ed almeno una repubblicana, hanno ricordato che Bondi "rimane legalmente obbligata a deporre sotto giuramento di fronte alla nostra commissione" che nei giorni scorsi ha approvato, anche con cinque voti repubblicani, una 'subpoena', il mandato di comparizione.

"Pam Bondi lascerà presto l'incarico come attorney general, ma la mia subpoena rimane", ha scritto Nancy Mace, la repubblicana che ha presentato la richiesta di convocazione di Bondi per rispondere a quello che ha definito "l'insabbiamento più grande della storia", che il dipartimento di Giustizia avrebbe fatto con i file riguardanti il finanziere pedofilo. La deputata repubblicana ha ricordato infatti che nel mandato "Bondi è indicata per nome e non come attorney general in carica".

L'alzata di scudi è arrivata dopo che la presidenza repubblicana della commissione, già da giorni impegnata a cercare di evitare l'imbarazzante, e rischiosa, deposizione di Bondi, aveva aperto alla possibilità che i nuovi sviluppi potessero modificare l'obbligatorietà del mandato. Un portavoce ha detto che il presidente della commissione, il repubblicano James Comer "parlerà con i membri repubblicani e il dipartimento di Giustizia sullo status della subpoena e discutere dei prossimi passi".

I media che hanno anticipato il siluramento di Bondi, poi annunciato da Trump, sottolineavano anche come alla decisione finale di allontanare la ministra, la cui posizione da tempo era considerata traballante all'interno dell'amministrazione, potesse aver contribuito anche la sua convocazione per la difficile deposizione, per il momento fissata per il prossimo 14 aprile.

In ogni caso, rileva oggi il New York Times, negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione che Bondi non si aspettava, pur sapendo che, soprattutto dopo la defenestrazione il mese scorso di Kristi Noem, i suoi giorni da ministra erano contati. La fedelissima di Trump, che si è spesa al massimo per rispondere alle irrealistiche richieste del tycoon di vendette giudiziarie contro i suoi oppositori, ma senza ottenere i risultati che il presidente esigeva, si aspettava che le venisse dato il modo e il tempo di organizzare un'uscita dignitosa, arrivando almeno fino all'estate.

Invece, rivela ancora il Times, Trump le ha comunicato la sua intenzione di sostituirla nell'auto a bordo della quale la ministra della Giustizia ha accompagnato il tycoon ad assistere, primo presidente americano della storia, all'audizione della Corte Suprema sulla costituzionalità dell'ordine esecutivo da lui firmato per abolire lo ius soli. "Credo che sia arrivato il momento", le avrebbe detto il presidente durante il tragitto, riporta il Wall Street Journal. E poi nel giro di poche ore, dopo che la notizia era stata già fatta trapelare, è arrivato il licenziamento via social.