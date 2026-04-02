Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato oggi, giovedì 2 aprile, la rimozione di Pam Bondi dall’incarico di procuratrice generale e ha annunciato la nomina del vice procuratore generale Todd Blanche, suo ex avvocato personale, come nuovo ministro della Giustizia ad interim.

"Pam Bondi è una grande patriota americana e un’amica fedele, che ha servito con lealtà come mia procuratrice generale nell’ultimo anno. Pam ha svolto un lavoro straordinario nel guidare una vasta stretta contro la criminalità in tutto il nostro Paese, con gli omicidi scesi ai livelli più bassi dal 1900 - ha scritto Trump su Truth Social -. Adoriamo Pam e passerà a un nuovo lavoro molto necessario e importante nel settore privato, che sarà annunciato in una data prossima, mentre il nostro vice procuratore generale, un giurista di grande talento e rispettato, Todd Blanche, assumerà l’incarico di procuratore generale ad interim".

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