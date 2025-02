Orrore a Parigi dove questa mattina una ragazza avrebbe lanciato dalla finestra di un albergo il neonato che aveva appena partorito in stanza. Secondo quanto scrive Paris Match, la giovane è statunitense e si trova a Parigi in viaggio studio, insieme ad altri studenti connazionali.

Il bambino sarebbe stato gettato dal secondo piano dell'albergo, nel ventesimo arrondissement. I fatti sono avvenuti intorno alle 6 del mattino e alcuni testimoni hanno immediatamente dato l'allarme. Il neonato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Robert-Debré, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'accaduto.