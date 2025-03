Parlamento ue e Centro Studi Americano organizzano dibattito su relazioni transatlantiche

Un dibattito sullo stato dell’arte delle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti è l’iniziativa organizzata dal Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con il Centro Studi Americani e l’Ufficio del Parlamento europeo a Washington. L’iniziativa ha offerto un’importante occasione di confronto sul futuro delle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti a due mesi dall’insediamento della nuova amministrazione Trump, i cui temi cruciali sono stati la difesa e la sicurezza, la cooperazione per la stabilità e le democrazie liberali, il commercio internazionale, nonché le transizioni digitale ed energetica.