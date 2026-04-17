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Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth - Video

A Washington è scoppiata la polemica sul segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, per aver recitato un falso versetto biblico ispirato a Ezechiele 25:17

Pete Hegseth - (Afp)
Pete Hegseth - (Afp)
17 aprile 2026 | 07.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pensava di citare la Bibbia invece stava riportando una battuta di Pulp Fiction. A Washington è scoppiata la polemica sul segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, per aver recitato un falso versetto biblico ispirato a Ezechiele 25:17 durante una funzione religiosa al Pentagono.

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“Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi... Colpirò con grande vendetta e furiosa ira coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furia cieca... Saprete che il mio nominativo è Sandy 1 quando riverserò la mia vendetta su di voi. Amen”, ha detto Hegseth.

Nella versione del segretario della Difesa, che si allontana dal testo biblico originale, il Signore diventa Sandy 1 e l'uomo giusto un aviatore abbattuto.

Gli appassionati di Quentin Tarantino e di un film diventato iconico presenti al Pentagono hanno subito colto il riferimento, riconoscendo subito quel testo - un monologo inventato - come quello recitato dal personaggio interpretato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Nei panni del sicario Jules Winnfield, l'attore pronunciava quelle parole prima di giustiziare la sua vittima. Citando appunto Ezechiele 25.17, dice: “Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te".

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Pete Hegseth Pete Hegseth bibbia Pete Hegseth pulp fiction bibbia usa news
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