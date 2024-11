Periferia di Beirut in macerie, Aiea in missione a Teheran - Ascolta

Israele continua i bombardamenti contro le roccaforti di Hezbollah in Libano. Un attacco ha colpito stamattina la periferia sud di Beirut, dopo un nuovo appello all'evacuazione pubblicato dall'esercito israeliano. Le immagini dell'Afptv mostrano una fitta nuvola di fumo grigio sopra la periferia meridionale di Beirut. Da martedì almeno sei serie di raid hanno preso di mira la periferia sud della capitale libanese. L'aeronautica militare israeliana ha intercettato invece nella notte due droni nei cieli della Siria come reso noto l'Idf, secondo cui i velivoli senza pilota si dirigevano verso il territorio israeliano. Incontro nel frattempo a Teheran tra il capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami e il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi che domani visiterà gli impianti nucleari di Fordo e Natanz'.