Le immagini dei rottami pubblicate da Clash Report sono le stesse diffuse da Teheran, che parla di fallimento dell'operazione e di aerei americani abbattuti
Nell'operazione di soccorso del secondo pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran, gli Stati Uniti "hanno dovuto distruggere due aerei da soccorso HC-130J Combat King II e due elicotteri che, per ragioni sconosciute, non erano riusciti a lasciare l'Iran". A riportarlo, correlando il video alla news, è Clash Report. Le immagini diffuse dalla testata sono le stesse rilanciate dai media statali iraniani, che parlano invece di aerei abbattuti e di "fallimento" dell'operazione Usa.
BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5
Gli aerei, si spiega, sono stati fatti esplodere a terra per impedire che cadessero in mani iraniane dopo l'atterraggio in un'area di rifornimento improvvisata. Successivamente, altri tre velivoli HC-130J Combat King II sono stati inviati per proseguire la missione di ricerca e soccorso in combattimento.