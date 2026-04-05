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Pilota disperso in Iran, "Usa hanno distrutto due aerei per non lasciarli a Teheran"

Le immagini dei rottami pubblicate da Clash Report sono le stesse diffuse da Teheran, che parla di fallimento dell'operazione e di aerei americani abbattuti

I rottami dei mezzi Usa dopo l'operazione - Clash Report /X
I rottami dei mezzi Usa dopo l'operazione - Clash Report /X
05 aprile 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'operazione di soccorso del secondo pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran, gli Stati Uniti "hanno dovuto distruggere due aerei da soccorso HC-130J Combat King II e due elicotteri che, per ragioni sconosciute, non erano riusciti a lasciare l'Iran". A riportarlo, correlando il video alla news, è Clash Report. Le immagini diffuse dalla testata sono le stesse rilanciate dai media statali iraniani, che parlano invece di aerei abbattuti e di "fallimento" dell'operazione Usa.

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Gli aerei, si spiega, sono stati fatti esplodere a terra per impedire che cadessero in mani iraniane dopo l'atterraggio in un'area di rifornimento improvvisata. Successivamente, altri tre velivoli HC-130J Combat King II sono stati inviati per proseguire la missione di ricerca e soccorso in combattimento.

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