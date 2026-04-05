Le immagini dei rottami pubblicate da Clash Report sono le stesse diffuse da Teheran, che parla di fallimento dell'operazione e di aerei americani abbattuti

Nell'operazione di soccorso del secondo pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran, gli Stati Uniti "hanno dovuto distruggere due aerei da soccorso HC-130J Combat King II e due elicotteri che, per ragioni sconosciute, non erano riusciti a lasciare l'Iran". A riportarlo, correlando il video alla news, è Clash Report. Le immagini diffuse dalla testata sono le stesse rilanciate dai media statali iraniani, che parlano invece di aerei abbattuti e di "fallimento" dell'operazione Usa.

BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.



The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5 — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Gli aerei, si spiega, sono stati fatti esplodere a terra per impedire che cadessero in mani iraniane dopo l'atterraggio in un'area di rifornimento improvvisata. Successivamente, altri tre velivoli HC-130J Combat King II sono stati inviati per proseguire la missione di ricerca e soccorso in combattimento.