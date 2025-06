Il blocco dei siti per adulti della rete Pornhub in Francia ha scatenato un’impennata nella domanda di Vpn, i servizi che permettono di aggirare le restrizioni geografiche online. "Registriamo picchi simili ogni volta che la libertà digitale viene minacciata o quando i contenuti vengono censurati", ha dichiarato a Politico un portavoce della società NordVpn, spiegando che le richieste del servizio sono cresciute del 170% rispetto al giorno precedente.

Caso omologo per ProtonVpn, altra azienda di Vpn, che in un post su X ha fatto sapere che entro mezz’ora dalla sospensione dell'accesso ai siti per adulti, la società ha registrato un aumento delle iscrizioni del 1.000%, segnando un record superiore anche a quello visto durante i tentativi di blocco di TikTok negli Usa. L’impennata delle domande per le Vpn segue la decisione della società Aylo Freesites — che controlla Pornhub, Redtube e YouPorn — di sospendere l’accesso ai siti a luci rosse agli utenti francesi, in protesta contro le nuove misure governative sulla verifica dell’età.