Proseguono i negoziati, trovati corpi altri ostaggi a Gaza - Ascolta

Proseguono i negoziati per la tregua nella Striscia e il rilascio degli altri ostaggi mentre l'esercito israeliano ha ritrovato a Gaza i corpi di Yosef e Hamza Alziadna, 53 e 22 anni, rapiti vivi il 7 ottobre. Finora si era dato per scontato che fossero vivi. Hamas nel frattempo ha rivendicato l'uccisione, nella sparatoria di lunedì in Cisgiordania, dei tre israeliani. Le tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite, quando un terrorista ha aperto il fuoco su un autobus e due auto nei pressi dell'insediamento di Kedumim. Funzionari di Hamas a Gaza sostengono che gli attacchi israeliani di oggi hanno ucciso almeno 12 persone, tra cui tre ragazze. Il Papa, nel discorso al Corpo diplomatico letto da un collaboratore, rinnova l'appello "a un cessate-il-fuoco" a Gaza e "alla liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Intanto il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che Benjamin Netanyahu non sarà arrestato se parteciperà a un evento commemorativo chiave dell'Olocausto che si terrà in Polonia alla fine di gennaio.