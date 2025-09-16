Vladimir Putin in uniforme per le esercitazioni testa i super occhiali. Il presidente russo si presenta tra i soldati impegnati nella regione di Niznij Novgorod. Le esercitazioni Zapad 2025, condotte dalle Forze Armate di Russia e Bielorussia, hanno avuto inizio il 12 settembre e rappresentano la fase conclusiva dell'addestramento congiunto annuale. Nella giornata, in particolare, Trump ha testato gli occhiali termici 'Libellula' che permettono ai soldati impegnati nella guerra in Ucraina - come riferisce la Tass - di muoversi in maniera più sicura sul campo di battaglia nel raggio di un chilometro.