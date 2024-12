Putin minaccia, se più truppe Usa in Europa, produrremo i missili Oreshnik - Ascolta

Il Consiglio Ue ha adottato il quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Il quindicesimo pacchetto di sanzioni da quando è iniziata la guerra in Ucraina, uno ogni cinque settimane in media, mira a contrastare l'aggiramento delle sanzioni, principalmente colpendo la cosiddetta 'flotta ombra' di petroliere con cui la Russia evita il price cap sul greggio, nonché ad "indebolire" il complesso militare-industriale russo. Dalla Russia nel frattempo arrivano nuovi avvertimenti alla Nato. Il presidente russo Vladimir Putin.