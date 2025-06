"Guardate, gli addominali si fanno così". Vladimir Putin in versione professore di educazione fisica. Il presidente della Russia, collegato online con studenti impegnati in attività sportive, osserva apparentemente interessato gli esercizi che vengono svolti. Lo sguardo di Putin cade su un gruppo di ragazzi impegnati a fare addominali. Per il presidente russo, bisogna correggere qualcosa: "Ditegli di mettere le mani dietro la testa". Detto, fatto.