Il suo 'street name' è Rhino tranq, Mede, o Dex. Così la chiamano nei sobborghi di New York: è una nuova droga che si sta facendo strada nel mercato illegale della Grande Mela - ma anche di altre metropoli Usa, come per esempio Filadelfia - un potente sedativo veterinario che provoca perdite di coscienza quasi istantanee e, se non utilizzato ogni poche ore, dà sintomi di astinenza potenzialmente letali. L'allerta negli Stati Uniti è alta e a inizio aprile i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), in collaborazione con l'Office of National Drug Control Policy della Casa Bianca, hanno emesso anche un avviso per informare gli operatori sanitari, i medici, i tecnici di laboratorio e le persone a rischio overdose delle crescenti segnalazioni provenienti da diverse giurisdizioni degli States sulla presenza della medetomidina - questo il nome della molecola sotto la lente - nei mix di stupefacenti.

La medetomidina - spiegano i Cdc - negli ultimi mesi è stata intercettata sempre più spesso nei sequestri di droga effettuati dalle forze dell'ordine, nei campioni di prodotti e accessori per il consumo di droga e nei campioni di acque refluee. Crescono anche i report medici che descrivono la grave sindrome da astinenza dovuta all'esposizione alla sostanza. E ora un nuovo studio, pubblicato su 'Nejm Evidence' (rivista del gruppo 'New England Journal of Medicine') in collaborazione con il Cidrap (Center for Infectious Disease Research and Policy), fotografa l'ascesa del Rhino tranq a New York, dai primi casi di decessi nel 2024 fino a quando la sostanza ormai diffusa è arrivata ad essere identificata in un quarto (25,1%) dei campioni di oppioidi analizzati.

L'analisi è di esperti dei Dipartimenti sanitari dello Stato di New York e della città di New York, che hanno monitorato nel dettaglio la comparsa della medetomidina. I dati relativi alle analisi tossicologiche e ai controlli antidroga contemplano dalle prime rilevazioni nella metropoli Usa a metà del 2024 fino al 2025. Dal 2021 a maggio 2024, almeno 18 giurisdizioni statunitensi avevano già confermato la presenza di medetomidina fra le droghe illecite. A New York i dipartimenti al centro dello studio gestiscono programmi di analisi delle droghe a livello comunitario, ottenendo un monitoraggio praticamente 'live' dell'offerta. Nel focus pubblicato sulla rivista si illustrano i risultati di un'analisi trasversale e retrospettiva dei dati, per caratterizzare l'emergere della nuova droga e la sua prevalenza nello Stato. Per monitorare gli effetti della medetomidina, sono stati esaminati anche i dati tossicologici post-mortem dell'Ufficio del medico legale (Chief Medical Examiner) di New York City per identificare la sostanza in casi di overdose fatale.

Ecco la ricostruzione che emerge dallo studio: la medetomidina è stata rilevata per la prima volta a New York il 24 maggio 2024, tramite analisi di laboratorio su un campione che si presumeva fosse eroina, raccolto in una contea dello Stato, che aveva prodotto effetti sedativi inattesi. A giugno dello stesso anno, ulteriori campioni contenenti la sostanza sono stati raccolti in due casi di overdose non fatale. Le autorità nazionali e le forze dell'ordine hanno allertato i medici legali sulla presenza di medetomidina nelle forniture di droga illecita. I test tossicologici post-mortem sistematici per la questa sostanza sono iniziati nell'ottobre 2024 a New York e uno screening retrospettivo ha identificato nella Grande Mela il primo decesso per overdose in cui la medetomidina è stata riconosciuta come fattore contribuente nell'agosto 2024. Gli addetti all'analisi delle droghe hanno iniziato a utilizzare regolarmente le strisce reattive per il potente sedativo durante i loro servizi entro dicembre 2024. Dopo mesi di rilevamento in laboratorio in meno del 10% dei campioni di oppioidi, la medetomidina si è diffusa nel mercato illegale delle droghe, con un aumento improvviso e costante a oltre il 20% dei campioni di oppioidi raccolti entro ottobre 2024 e nel 2025. Considerando il periodo da maggio 2024 a dicembre 2025, il 25,1% del totale dei campioni di oppioidi inclusi nell'analisi conteneva medetomidina, con un picco mensile del 44,1% dei campioni a maggio 2025. I dati dei certificati di morte hanno identificato 134 decessi per overdose a New York City in cui il Rhino tranq è stato una causa contributiva nel 2025, in netto aumento rispetto ai 18 del 2024 (oltre 7 volte tanto). E ulteriori casi potrebbero essere identificati a conclusione delle indagini.

Sebbene la medetomidina sia stata identificata principalmente in campioni di oppioidi, solitamente in combinazione con fentanyl e xilazina, il Dipartimento della Salute dello Stato di New York e il Dipartimento della Salute e dell'Igiene nentale di New York City l'hanno identificata anche in 19 e 6 campioni non oppioidi. I due dipartimenti hanno emesso diversi avvisi pubblici, a dicembre 2025 e gennaio 2026, fornendo informazioni sui trend nell'offerta di droghe e sulle linee guida cliniche emergenti per trattare la complessa sindrome da astinenza da Rhino tranq, comprese le indicazioni per somministrare sempre il naloxone in caso di sospetta overdose. "La medetomidina - concludono gli autori dello studio - ha modificato l'offerta di droghe illecite nel Paese. E' associata a sedazione prolungata e a una grave sindrome da astinenza che può richiedere cure mediche intensive ed è stata rilevata in un numero crescente di decessi per overdose. Gli sforzi congiunti a New York hanno portato all'identificazione tempestiva di questa sostanza emergente e hanno permesso risposte di prevenzione delle overdose, dando priorità ai servizi di riduzione del danno e alla rapida diffusione di informazioni al pubblico e al personale clinico".