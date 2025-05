Oltre 100mila visualizzazioni per la clip inquietante, ma c'è una spiegazione e non si tratta di rivolta delle macchine

Un robot all'attacco dell'uomo, scagliato contro chi lo manovra, in quella che potrebbe sembrare una scena di un film ambientato in un qualche futuro distopico. E' questo il contenuto di un inquietante filmato diventato virale sui social, girato - spiega il New York Post - "in una fabbrica cinese", poi identificata come la Unitree Robotics.

"L'ascesa delle macchine sembra più vicina di quanto vorremmo pensare", il commento della testata Usa sulla clip da oltre 100mila visualizzazioni dove è possibile vedere il robot appeso a un gancio quasi 'impazzire' contro due addetti ai test che lo stanno osservando. Ma è davvero così?

Humanoid robot goes on the attack during training.



Could this be a preview of what's coming? pic.twitter.com/u3rHqh51eD — TaraBull (@TaraBull808) May 3, 2025

L'incidente, spiega tuttavia Fanpage, sarebbe da ricollegare al solo errore umano. Il robot infatti "sembra essere collegato alla fune di sicurezza. Gli ingegneri l'avevano legata alla testa del robot per motivi precauzionali, non era però prevista dal sistema di bilanciamento interno, il robot quindi ha 'creduto' di essere in uno stato di caduta libera che poi ha attivato i movimenti scomposti mandando in crash il sistema di controllo. L’episodio - scrive ancora Fanpage - evidenzia quanto sia delicato il controllo motorio nelle macchine autonome".