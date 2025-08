L'ex presidente rumeno, Ion Iliescu, è morto oggi all'età di 95 anni. Lo ha comunicato il governo in una nota: "È con profondo rammarico che il governo annuncia la scomparsa dell'ex presidente della Romania, Ion Iliescu. I dettagli del funerale di Stato saranno comunicati nei prossimi giorni. Iliescu, che ha presieduto la caotica transizione del Paese dal comunismo alla democrazia è stato presidente della Romania dal 1990 al 1996 e poi dal 2000 al 2004.

Il leader politico, apparso in pubblico l'ultima volta nel 2017, era stato ricoverato in ospedale per un tumore ai polmoni all'inizio di giugno. La scorsa settimana l'ospedale di Bucarest, dove era in cura, aveva dichiarato che le sue condizioni generali erano "critiche". Iliescu, ministro per la Gioventù durante la dittatura di Nicolae Ceausescu, era salito al potere durante la rivolta anticomunista del dicembre 1989 che fece cadere il regime, in circostanze ancora poco chiare, diventando così leader autoproclamato di un organo di governo ad interim, il Fronte di Salvezza Nazionale.

Iliescu fu rieletto, poi, per un mandato di quattro anni nel 1992, poi sconfitto alle urne nel 1996, e rieletto solo nel 2000 per un ultimo mandato, durante il quale la Romania è entrata a far parte della Nato nel 2004. Negli ultimi due decenni, Iliescu è stato accusato di crimini contro l'umanità per le violenze durante la caduta del comunismo.