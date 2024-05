La cooperazione tra Mosca e Pechino non è “diretta contro nessuno”, ha detto il presidente russo. L'incontro mentre le truppe russe avanzano in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l’inizio di una visita di stato di due giorni in Cina. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente Xi Jinping con il quale ha scambiato una calorosa stretta di mano in Piazza Tienanmen, come mostrato in diretta dal network statale Cctv. L’incontro – il quarto da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 – arriva mentre cresce la preoccupazione internazionale sulla direzione della guerra.

Durante il faccia a faccia Putin ha sottolineato che la cooperazione Russia-Cina non è diretta contro nessun’altra potenza ed è un fattore stabilizzante per il mondo. "È di fondamentale importanza che le relazioni tra Russia e Cina non siano opportunistiche e non siano dirette contro nessuno. La nostra cooperazione negli affari mondiali oggi agisce come uno dei principali fattori stabilizzanti sulla scena internazionale”. Putin si è detto “felice di essere in Cina tra i nostri amici”.

In un discorso televisivo, Xi ha sottolineato che i due leader si sono incontrati più di 40 volte, ma che le relazioni Cina-Russia “non sono arrivate facilmente” e “vale la pena custodirle e salvaguardarle da entrambe le parti”. "Nel nostro nuovo viaggio intendiamo rimanere buoni vicini, amici fidati e partner affidabili, rafforzando costantemente il rapporto tra le nostre due nazioni… difendendo l’uguaglianza internazionale”, ha detto Xi.