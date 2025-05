Sarebbe stata un’intossicazione da farmaci a provocare il decesso di un ragazzino 14enne residente nel Pinerolese, morto venerdì scorso in ospedale a Torino. Secondo l’autopsia, infatti il decesso sarebbe stato causato da un’insufficienza respiratoria compatibile con un’intossicazione da farmaci.

Il giovane si era sentito male a casa dei nonni dopo una serata passata con amici. Ed erano stati proprio i nonni, la mattina successiva ad accorgersi che il ragazzino non si sentiva bene, per questo avevano chiamato l'ambulanza che lo aveva trasportato in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Sulla morte del giovanissimo la procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta dopo che i medici avevano trasmesso la cartella clinica del 14enne. Ora a seguito dell'esito dell'autopsia bisognerà accertare quali farmaci e in quali quantità sarebbero stati assunti dal ragazzino.