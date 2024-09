I figli che Vladimir Putin avrebbe avuto dall'ex ginnasta Alina Kabaeva, sono isolati, anche dai loro stessi genitori, che incontrano la sera tardi, ma soprattutto dai loro coetanei che vedono solo durante le vacanze.

Vivono fuori dal mondo, viaggiano su yacht, treni blindati e aerei privati, scrive il Dossier Center, sito di Mikhail Khodorkovsky che documenta le attività illecite di persone associate al Cremlino, citando il racconto di uno dei dipendenti del Presidente che, contrariamente a Putin, vede spesso i ragazzini.

"Gli eredi" Ivan e Vladimir, nati nel 2015 e nel 2019, vivono in larga misura nella residenza di Valdai. Circondati da tate e governanti, cuochi personali, autisti e decine di dipendenti a loro disposizione.

Il muro protettivo ha però qualche falla: gli insegnanti vengono cercati sul sito web English Nanny, una agenzia che recluta personale per le famiglie russe benestanti. Ai candidati al posto di insegnante di inglese è stato promesso, con un annuncio pubblicato a inizio anno, uno stipendio dell'equivalente di 7.700 euro.

Requisiti necessari sono il superamento di analisi mediche e l'impegno a rimanere confinati nel territorio in cui vive la famiglia. Delle comunicazioni con lo staff si occupa Olesya Fedina, cugina di Kabaeva che si fa passare, in queste comunicazioni, per la mamma dei ragazzini.

I bambini hanno una grande collezione di costruzioni Lego e un tablet iPad. Spesso giocano da soli. Ivan preferisce guardare i cartoni animati Disney e finge di essere un eroe di Disney, anche se i suoi genitori non apprezzano. Le guardie del corpo non sono mai troppo lontane e a volte giocano a hockey con loro, anche con il Presidente, e la mamma come spettatrice.

Hanno fin dalla prima infanzia una identità di copertura. I loro nomi non risultano all'anagrafe. Dossier è in possesso di diverse fotografie del figlio maggiore che non vengono pubblicate per ragioni etiche.

La relazione tra Putin e la Kabaeva, così come l'intera vita privata del presidente russo, è uno dei principali segreti di Stato. Putin ha divorziato da Ludmilla, madre delle sue due figlie più grandi, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova.