circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: "Pronto a invadere altri Paesi"

Il presidente Nawrocki: "Solo Trump può convincere Putin a negoziare"

Vladimir Putin
Vladimir Putin
10 settembre 2025 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non ci fidiamo delle buone intenzioni di Vladimir Putin". Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è convinto che la Russia non si fermerà all'Ucraina. La guerra in corso da 3 anni e mezzo, dice il numero 1 di Varsavia, rischia di essere solo il primo passo nel piano di Mosca. Nawrocki prende la parola durante una conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Alexander Stubb e evidenzia senza mezzi termini che il leader del Cremlino sarebbe pronto a estendere l'aggressione militare oltre l'Ucraina.

"In attesa, naturalmente, di una pace duratura, una pace permanente, che è necessaria per le nostre regioni, crediamo che Vladimir Putin sia pronto anche a invadere altri Paesi", dice. L'allarme arriva poche ore dopo la pubblicazione di un lungo articolo di Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che ha acceso i riflettori proprio sulla Finlandia: "Helsinki prepara la guerra e sarà la testa di ponte dell'attacco".

Nawrocki sottolinea che la Polonia sta rafforzando le proprie difese militari e le relazioni con gli alleati: "Ecco esattamente perché stiamo sviluppando le nostre forze armate, stiamo sviluppando la nostra partnership e le nostre relazioni alleate". Il presidente polacco osserva inoltre che "l'architettura della sicurezza in tutta la regione è cambiata" e ha definito l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "l'unico leader del mondo libero che può costringere Putin a negoziare".

Nawrocki, al momento, esclude l'invio di soldati in Ucraina. "La presenza di truppe polacche in Ucraina, dal mio punto di vista, è fuori questione, non c'è bisogno di questo. Non darò il mio consenso all'invio di truppe polacche in Ucraina". Varsavia, però, conferma l'impegno a proseguire il sostegno a Kiev "nei prossimi mesi e anni, fino all'instaurazione di una pace a lungo termine".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina news putin news
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza