circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, Medvedev: "Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà"

L'ex presidente russo: "In Finlandia è stata creata una solida base per la presenza permanente dei soldati americani"

Dmitry Medvedev
Dmitry Medvedev
08 settembre 2025 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Finlandia si sta preparando alla guerra e sarà la 'punta' di un attacco alla Russia. E' lo scenario che Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza, delinea in un articolo pubblicato sulla Tass. Il titolo è eloquente, 'La nuova dottrina finlandese: stupidità, menzogna, ingratitudine'.

La 'miccia' è costituita dall'adesione della Finlandia alla Nato, con l'allargamento dell'alleanza fino al confine russo. Mosca da tempo ha annunciato piani per rivedere l'apparato militare e concentrare uomini e mezzi nell'area ritenuta cruciale. Per Medvedev, la nuova collocazione della Finlandia nello scacchiere internazionale apre prospettive allarmanti.

"Helsinki sta seguendo una linea di preparazione alla guerra e probabilmente sta preparando una testa di ponte per un attacco alla Russia. In Finlandia è stata creata una solida base per la presenza permanente dei militari statunitensi", scrive Medvedev.

"La politica di Helsinki dà tutte le ragioni per rivedere da parte di Mosca il rifiuto di richiedere compensazioni per i danni causati dai finlandesi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale", aggiunge affondando ulteriormente il colpo. "La Finlandia, uno stato satellite del Terzo Reich, è responsabile dello scatenamento della Seconda guerra mondiale, così come la Germania".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia attacco guerra russia news
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza