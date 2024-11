Gli esemplari, tutti molto giovani, non sono ancora stati sottoposti a test ma ora le trappole sono in agguato per riacciuffarle

Scimmie in fuga da un laboratorio di ricerca Usa. Sembra un cartoon ma non lo è. E' accaduto davvero nella Carolina del Sud dove ora la polizia è a caccia dei 43 macachi rhesus 'evasi' dall'Alpha Genesis, un'azienda che alleva primati per test medici e ricerche, dopo che il custode ne ha lasciato aperto il recinto.

Le autorità hanno esortato i residenti a tenere porte e finestre chiuse e a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti. Le scimmie fuggite sono giovani femmine, del peso di poco superiore ai 3 kg ciascuna, secondo il Dipartimento di Polizia di Yemassee.

Ieri sera la polizia ha dichiarato che l'azienda ha individuato il gruppo e "sta lavorando per attirarlo con del cibo. Si prega di non tentare in nessun caso di avvicinarsi a questi animali", ha detto ancora, aggiungendo che nella zona sono state piazzate delle trappole e che la polizia è sul posto "con telecamere a infrarossi, nel tentativo di localizzare gli animali". La società di ricerca ha dichiarato che, a causa delle loro dimensioni, le scimmie non sono ancora state sottoposte a test e "sono troppo giovani per essere portatrici di malattie".

Greg Westergaard, ceo di Alpha Genesis, ha detto alla Cbs che la fuga è "frustrante", ma che "spera in un lieto fine" e che le scimmie tornino alla struttura da sole. "Era un gruppo di 50 individui, 7 sono rimasti indietro e 43 sono scappati. Ci sono alcune cose da mangiare nei boschi, ma niente mele, che sono ciò che a loro piace di più", ha aggiunto, "quindi speriamo che questo le attiri nei prossimi giorni".