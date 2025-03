Sgalla (Centro Studi Americani): "Riaffermare valori fondanti rapporto tra Usa, Italia e Europa"

“Credo che in questo momento, anche se la congiuntura magari potrebbe sembrare non favorevole e ci sono situazioni di criticità, i valori del rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa vanno riaffermati: valori di democrazia e di libertà, che nascono oltre 80 anni fa, quando i giovani americani sono venuti in Europa a liberarci dal nazifascismo”. Lo ha detto Roberto Sgalla, direttore del Centro studi americani, in occasione dell’incontro “Le relazioni transatlantiche: nuove prospettive e sfide”, organizzato a Roma dal Parlamento Europeo in collaborazione con il Csa - Centro studi americani.