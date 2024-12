Si lavora per cessate il fuoco a Gaza e liberazione ostaggi - Ascolta

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar in occasione della riunione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha affermato che c'è la possibilità di raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi. Israele peraltro avrebbe fatto avere a Hamas una proposta aggiornata per un accordo che prevede il rilascio di parte degli ostaggi trattenuti da oltre un anno da Hamas nella Striscia di Gaza e l'inizio di un cessate il fuoco nell'enclave palestinese come rivelato da Axios, che cita due funzionari israeliani. Sulla delicata questione ostaggi Hamas accusa duramente il premier Benjamin Netanyahu.