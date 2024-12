Siria, Gentile (Pro Terra Sancta): ''Sgomento e terrore ad Aleppo, a Damasco tensione alta''

Il responsabile dei progetti della ong: ''I siriani sono disperati, temono di essere tornati indietro di 12 anni. La priorità sarebbe arrivare ad Aleppo in sicurezza, ma per ora ci occupiamo degli sfollati''

''Totale sgomento'', perché ''non c'era alcuna avvisaglia'' di un possibile attacco ad Aleppo e perché ''non c'è stata alcuna resistenza'' da parte delle forze governative. E ''terrore'', perché ''negli occhi dei siriani sfollati e in fuga verso Damasco e Latakia si vede la grande paura di essere ritornati indietro di 12 anni, alla guerra di Aleppo''. Così Giacomo Gentile, responsabile progetti di Pro Terra Sancta, racconta all'Adnkronos la realtà di questi giorni in Siria. Lui attualmente si trova a Damasco che ''è stata dichiarata un safe place'' ed è ''abbastanza vicina all'aeroporto di Beirut che è funzionante nel caso in cui dovesse esserci la necessità di evacuare. Anche il confine giordano non è lontano''. Ma anche a Damasco ''la tensione è molto alta'' e ci sono ''file lunghissime di persone che vogliono entrare''. Perché ''sono fuggiti subito in tantissimi anche se non c'erano grandi scontri, per la paura che si ripetesse la guerra ad Aleppo. Ora c'è il terrore per i bombardamenti siriani e russi, la disperazione delle famiglie in fila per entrare a Damasco o a Latakia'', è la sua testimonianza.

La prima tappa di Gentile era il Libano, ''sono arrivato a Beirut il 25 novembre per seguire i progetti a sostegno degli sfollati. Ce ne sono un milione solo a Beirut'', ma in Libano ''c'è la sensazione che la guerra non sia ancora finita nonostante il cessate il fuoco, ci sono tanti bombardamenti nel sud'' e così, la decisione di spostarsi in Siria. Destinazione Aleppo, per vedere lo stato dei progetti che Pro Terra Sancta gestisce in città insieme ai frati. ''Arrivato in Siria venerdì mattina molto presto dall'ingresso Beirut-Damasco, l'unico riaperto dopo i bombardamenti di Israele'', Gentile ad Aleppo non arriverà.

''Stavo andando a nord verso la città. Si parlava di scontri nell'area di Idlib, fino a 15 chilometri da Aleppo, ma a un certo punto abbiamo visto un numero esorbitante di carri armati siriani e russi sulla strada verso nord - racconta - Questo ci ha fatto capire che stava succedendo qualcosa nell'area governativa e poi ci siamo accorti che l'autostrada era stata chiusa dall'esercito perché l'ultimo tratto fino ad Aleppo era stato preso dai ribelli. I frati ci hanno detto di non andare, la nostra macchina ha deviato verso Latakia''.

Nella città portuale Gentile spiega che ''abbiamo cominciato ad accogliere le prime famiglie di sfollati che cercavano aiuto. Le abbiamo messe in contatto con persone che potevano ospitarle e abbiamo messo loro a disposizione case pagando di cui pagheremo i primi mesi di affitto''. In queste famiglie c'è ''rassegnazione'' e ''nei progetti di assistenza ed emergenza sarà inserita l'assistenza agli sfollati''. Serviranno ''cibo e medicine, materiale per l'inverno che sta arrivando''.

Intanto si ''cerca di capire come poter portare avanti i progetti di aiuto e assistenza attraverso Aleppo, in particolare attraverso i frati'' che ''sono tutti rimasti lì''. Il vescovo cattolico, aggiunge Gentile, ha fatto ''una riunione con i vertici del gruppo ribelle che ha garantito che non faranno nulla ai frati, che potranno tenere tutte le messe che vorranno e che potranno anche suonare le campane''.

''Oggi abbiamo fatto una riunione all'ambasciata italiana che ha fatto rientrare l'emergenza per Damasco'', conclude il responsabile di Terra Sancta, il cui auspicio è, ''senza rischiare, di poter arrivare il più vicino ad Aleppo in sicurezza, per noi sarebbe una priorità. Ma non credo che questa settimana si sblocchi la situazione o riaprano la via per raggiungerla. Quindi per ora ci occupiamo degli sfollati''.