circle x black
Cerca nel sito
 

Social media: Gozi appoggia von der Leyen, sì a legislazione europea per i bambini

L'eurodeputato Sandro Gozi appoggia von der Leyen: serve una legislazione europea vincolante per la tutela dei minori sui social media, contro gli algoritmi delle Big Tech.

Il segretario del Pde Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
Il segretario del Pde Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 13.05
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen "ha detto una cosa che sosteniamo da tempo: i social media non sono un giocattolo e la protezione dei nostri figli non può essere lasciata agli algoritmi delle piattaforme, né a un mosaico di 27 regole nazionali. Serve una legislazione europea, uniforme e vincolante". Lo dice Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, commentando le linee guida sulla tutela dei minori online presentate oggi dalla presidente.

"È positivo - aggiunge Gozi - che la Commissione abbia tenuto conto delle diverse esperienze e sensibilità maturate negli Stati membri. Il limite dei 13 anni può essere un buon punto di partenza, ma ora vogliamo vedere come funzionerà in concreto l'accesso graduale per fasce d'età. Giudicheremo la proposta legislativa nel merito".

"L’Europa - continua - ha già dimostrato con il Digital Services Act che le regole si possono fare e si devono far rispettare. Se c'è una vera volontà politica possiamo andare veloci. Su questo non ci sono algoritmi che tengano: i nostri figli vengono prima dei profitti delle Big Tech", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sandro Gozi Ursula von der Leyen minori social Ue
Vedi anche
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza