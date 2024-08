Il gruppo terroristico islamico al-Shabaab ha rivendicato l'attacco contro un hotel e la popolare spiaggia Lido nella capitale somala Mogadiscio in cui sono rimaste uccise almeno 15 persone, oltre ai cinque terroristi, e ferite altre 30. È probabile che il bilancio delle vittime dell'attacco salga, è stato reso noto dalle forze di sicurezza che hanno riferito come un attentatore suicida si sia fatto esplodere all'ingresso dell'hotel ieri sera, e gli altri abbiano cercato di prendere d'assalto l'albergo sparando anche in spiaggia, dove si trovavano molte persone. Gli scontri con le forze di sicurezza sono proseguiti fino alle prime ore del mattino.