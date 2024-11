Spagna: Valencia riceve sostegno solidale da 4 regioni del Sud Italia, oltre 100 associazioni

Due rimorchi carichi di materiali di prima necessità e di generi alimentari raccolti da più di cento associazioni di quattro regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sono arrivati ​​questa mattina al porto di Valencia destinati alle persone colpite dalla tragedia della Dana a sud di Valenza. Sotto il nome 'SOS València', la rete delle Associazioni Svimar, in coordinamento con il Console Onorario di Valencia Adriano Carbone e il consigliere del Comune di Valencia, Giuseppe Grezzi, italiano di nascita, ha avviato la scorsa settimana una campagna lampo per convogliare la propria solidarietà a le persone colpite dal DANA che ha colpito il sud di Valencia per alcune settimane.

Con la collaborazione della compagnia di navigazione Grimaldi Lines (che ha messo a disposizione una delle sue navi cargo), la spedizione dovrebbe arrivare domani, martedì 12 novembre, al porto di Valencia, dove la società di logistica TransItalia l'ha ritirata per portarla a destinazione. la sua destinazione prima della distribuzione finale. Grezzi ha personalmente ringraziato la delegazione di promotori della campagna arrivata a Valencia “per la loro reazione rapida e solidale per alleviare gli effetti dell'enorme devastazione causata da Dana il 29 ottobre. È particolarmente importante che a mobilitarsi siano state le regioni del Sud Italia: regioni che negli ultimi anni sono state colpite da calamità naturali e che conoscono molto bene il valore della solidarietà e della fraternità tra i popoli del Mediterraneo”.