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Germania, sparatoria in liceo in Baviera: diversi feriti e arrestato il sospetto assalitore

L'aggressione nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau

Polizia in Germania - (Afp)
Polizia in Germania - (Afp)
08 luglio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una persona ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato, ha reso noto la polizia.

La dinamica dell'incidente e la gravità delle ferite riportate dalle vittime sono ancora in corso di accertamento. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli dell'accaduto e per garantire la sicurezza della comunità locale.

L'arresto del sospettato ha permesso di placare la situazione e di evitare ulteriori rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La comunità locale è scossa dall'accaduto e si spera che le autorità possano fare luce sull'accaduto il prima possibile.

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sparatoria liceo feriti arrestato
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